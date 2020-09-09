Число зараженных коронавирусом в России продолжает расти

В мире продолжается борьба с COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 5 218 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 5 218 новых случаев коронавируса в 83 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, скончались 142 зараженных COVID-19, выздоровели 6 409 заболевших.

На первом месте по количеству заболевших остается Москва (+642), на втором месте Санкт-Петербург (+218), на третьем — Московская область (+164). Из регионов Урала на первом месте по-прежнему Свердловская область (+115). В ХМАО 77 новых заболевших, в Челябинской области — 62, в Пермском крае — 59, в ЯНАО — 48, в Тюменской области — 48 и в Курганской области — 26.

За все время пандемии коронавирусом в России, по официальным данным, заразились 1 041 007 человек, из них 18 135 скончались. Всего в мире зарегистрировано более 27,5 миллиона случаев заражения коронавирусом.