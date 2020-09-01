Глава депздрава ХМАО привился от гриппа в прямом эфире

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в прямом эфире протестировал на себе вакцину от гриппа «Совигрипп». Трансляция прошла на личной странице Добровольского в Instargram.
Как сообщил Добровольский, сегодня будут привиты все сотрудники депздрава. «Присоединяйтесь, страшного ничего нет. Вас ждут в поликлиниках и городских больницах», — призывает Добровольский.
Во время онлайн-трансляции директор депздрава вместе с врачом ОКБ рассказали, что в ХМАО поступило более 517 тыс. вакцин от гриппа «Совигрипп». До конца года планируется привить более миллиона жителей округа. Привиться в Ханты-Мансийске можно уже с сегодняшнего дня, а во все остальные города вакцину доставят в течении недели, исключениями могут стать особо отдаленные районы округа.
Ранее URA.RU писало, что прививка от гриппа уменьшает риск заражения COVID-19. Даже если человек подхватил COVID-19, то заболевание будет протекать в более легкой форме.