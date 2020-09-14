Reuters: решение об отправке Навального в Берлин приняли в Москве

Алексей Навальный был доставлен из Омска в Берлин Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Блогера Алексея Навального отпустили на лечение в Германию после звонка из Москвы. Об этом сообщил агентству Reuters один из источников в омской больнице скорой медицинской помощи № 1.

«Мы сидели в больнице, когда позвонили из Кремля и сказали отпустить больного… и работа началась», — приводит слова инсайдера Reuters. В издании добавили, что это решение было воспринято омскими медиками «с облегчением».

Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметили в агентстве. Он подчеркнул, что администрация президента не контролирует врачей ни в Омске, ни в других городах России.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера отвезли в больницу, а некоторое время спустя он был доставлен в немецкую клинику «Шарите». В Кремле заявили, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению обстоятельств ситуации с Навальным, пишет «Федеральное агентство новостей». Тем временем в «Шарите» сообщили, что блогера уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и он начал вставать с кровати, передает телеканал 360.