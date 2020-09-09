Создатель «Новичка» назвал чушью новую версию болезни Навального

Немецкое издание Die Zeit написало, что блогера Алексея Навального якобы отравили новым типом «Новичка», от которого тот должен был умереть еще на борту самолета. Однако один из создателей боевого отравляющего вещества Леонид Ринк назвал это «чушью» и призвал забыть о подобных версиях.
Газета утверждает, что ядом брызгали в чай Навального или обрабатывали им поверхности чашки. Остатки «Новичка» якобы были обнаружены на бутылке с водой, откуда пил блогер, и на его руках. Пострадавший, как отмечается, выжил благодаря «череде счастливых случайностей»: пилот самолета, на котором летел блогер, быстро совершил посадку, а омские врачи оперативно ввели ему атропин.
Один из создателей «Новичка» Леонид Ринк в беседе с РИА «Новости» заявил, что сообщение Die Zeit не может быть правдой. «Чушь собачья абсолютно. Я, конечно, все варианты «Новичков» знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет. Забудьте о «Новичке», — сказал эксперт.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера госпитализировали. Немецкие врачи отвезли его в клинику «Шарите», где блогер пришел в сознание 7 сентября. При этом Берлин и ранее говорил, что в организме Навального якобы найдены следы отравляющего вещества типа «Новичок». Но российские криминалисты и медики не обнаружили ядов в организме блогера.
Подписывайтесь на URA.RU в