Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, кабина самолета, кабина пилота, ssj100-95b
Передача россиян иностранным государствам противоречит Конституции, заявил источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия не выдаст за рубеж диспетчеров, которые работали в день гибели президента Польши Леха Качиньского. Так источник «Интерфакса» прокомментировал сообщение о заочном аресте польской стороной россиян по делу о крушении самолета в 2010 году.

Ранее появилась информация, что генпрокуратура Польши подала ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В этот день разбился самолет лидера страны Леха Качиньского. «В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны», — приводит агентство слова собеседника. По его словам, арест диспетчеров — тупиковый путь, не имеющий перспектив. Также источник заявил, что Россия «всегда выражала готовность к сотрудничеству в расследовании авиакатастрофы и выполнила все по этому делу».

В авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году погибли 96 членов польской делегации, напоминает RT. Военный журналист Борис Рожин в беседе с Nation News вспомнил, что Польша каждый год озвучивает новые версии трагедии, в которых виновата РФ. Одна из них — взрыв бомбы, которую подложила российская сторона. В разговоре с URA.RU тележурналист Владимир Соловьев предположил, что если бы Россия действительно взорвала самолет Качиньского, это бы означало начало войны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...