Передача россиян иностранным государствам противоречит Конституции, заявил источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия не выдаст за рубеж диспетчеров, которые работали в день гибели президента Польши Леха Качиньского. Так источник «Интерфакса» прокомментировал сообщение о заочном аресте польской стороной россиян по делу о крушении самолета в 2010 году.

Ранее появилась информация, что генпрокуратура Польши подала ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В этот день разбился самолет лидера страны Леха Качиньского. «В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны», — приводит агентство слова собеседника. По его словам, арест диспетчеров — тупиковый путь, не имеющий перспектив. Также источник заявил, что Россия «всегда выражала готовность к сотрудничеству в расследовании авиакатастрофы и выполнила все по этому делу».

В авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году погибли 96 членов польской делегации, напоминает RT. Военный журналист Борис Рожин в беседе с Nation News вспомнил, что Польша каждый год озвучивает новые версии трагедии, в которых виновата РФ. Одна из них — взрыв бомбы, которую подложила российская сторона. В разговоре с URA.RU тележурналист Владимир Соловьев предположил, что если бы Россия действительно взорвала самолет Качиньского, это бы означало начало войны.