В замерзающий свердловский город началась подача тепла

Дегтярск стал последним городом Свердловской области, вошедшим в отопительный сезон Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Батареи в самом холодном муниципалитете Свердловской области начнут нагреваться уже сегодня. В свердловском МинЖКХ отреагировали на информацию о задержке отопительного сезона в Дегтярске.

«Сегодня котельные начнут работу. Два-три дня — и тепло будет во всех домах», — заверил корреспондента URA.RU министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Одна котельная уже запущена, вторая буквально через 20 минут вступит в работу. Все по плану, никаких задержек у нас нет», — заявил в беседе с URA.RU вице-мэр Виктор Солдатов.

Как сообщали в свердловском МинЖКХ, Дегтярск последним вошел в отопительный сезон. «Менее половины жилых домов отапливается в 11 муниципалитетах, социальной сферы — в восьми. Не начали подачу тепла в Дегтярске», — рассказали в МинЖКХ ранее, комментируя пуск тепла. Впрочем, в ведомстве обнадежили, что отопительный сезон начинается по графику. В целом по области тепло появилось в 93 муниципалитетах, отапливается 55% жилых домов и 87% объектов соцкультбыта. В Екатеринбурге отоплением обеспечено 36% жилых домов и 83% учреждений социальной сферы.