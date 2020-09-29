ХМАО пообещали снегопад на следующей неделе

Синоптики рассказали, когда в ХМАО выпадет снег Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО в выходные выпадет снег, а с понедельника температура ночью начнет опускаться ниже 0 градусов. Согласно онлайн-сервисам Gismeteo и Яндекс.Погода, снег выпадет в субботу и продолжит выпадать на протяжении всей следующей недели.

На этой неделе днем средняя температура воздуха по округу составит +10-12 градусов, но ближе к выходным резко опустится до +2-4 градусов. Давление умеренное, ветра преимущественно западных направлений, умеренные.

До конца этой недели температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от +4 до +12 градусов, в воскресенье небольшой снег. В Сургуте всю неделю осадки, на выходных снег, температура +4-10 градусов, 5 и 6 октября снег с порывами ветра до 15 м/с. В Нижневартовске +4-12 градусов, переменные дожди, в воскресенье снег с дождем, 5 октября снег с порывами ветров до 16 м/с.