01 октября 2020
30 сентября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 2 октября. В Миассе закроют все школы, ФСБ выявила фальшивого летчика

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Компьютерный томограф «Аквилион Ван». Челябинск, медицина, врачи, здравоохранение, кт, компьютерная томография, компьютерный томограф
В Копейске пациенты образовали очередь для прохождения томографии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школы Миасса будут закрыты на карантин — в Копейске не хватает томографов — в Челябинске умер курсант военного училища — ФСБ нашли поддельный диплом у летчика. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 2 октября — в обзоре URA.RU:

В Миассе все школы будут закрыты на каникулы

В Копейске возникли очереди на томографию

Курсант-штурман умер в Челябинске

  • В Челябинске курсанта военного училища штурманов ночью нашли с тяжелыми травмами под окнами одного из корпусов училища. Позже он скончался в реанимации.

ФСБ обнаружила поддельный диплом у военного летчика

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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