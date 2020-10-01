В Копейске пациенты образовали очередь для прохождения томографии
Школы Миасса будут закрыты на карантин — в Копейске не хватает томографов — в Челябинске умер курсант военного училища — ФСБ нашли поддельный диплом у летчика. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 2 октября — в обзоре URA.RU:
В Миассе все школы будут закрыты на каникулы
- Оперштаб Снежинска отправил всех школьников с 5 октября на двухнедельный карантин по ОРВИ и коронавирусу. Ученики перейдут на дистант.
В Копейске возникли очереди на томографию
- Жители Копейска, у которых подозревается коронавирус, образовали многочасовую очередь на томографию. Пациенты сидят в очереди по 3-4 часа.
Курсант-штурман умер в Челябинске
- В Челябинске курсанта военного училища штурманов ночью нашли с тяжелыми травмами под окнами одного из корпусов училища. Позже он скончался в реанимации.
ФСБ обнаружила поддельный диплом у военного летчика
- Поддельный диплом у военнослужащего одной из челябинских авиационных воинских частей обнаружили сотрудники отдела УФСБ России по Центральному военному округу.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «