14 декабря 2024

Челябинский губернатор Текслер вместе с супругой дали старт «Елке желаний»

© Служба новостей «URA.RU»
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Елка желаний в исполкоме ЕР. Челябинск, елка, елочные игрушки, елочные украшения, новый год, новогодние подарки, елочка, елка желаний
Марафон добра проходит по всему региону Фото:

Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной дали старт «Елке желаний» в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«В канун Нового года у нас есть замечательная традиция собираться вместе и проводить „Елку желаний“. Самое главное, чтобы наши дети были счастливы», — заявил Текслер и поблагодарил всех, кто принимает участие в этой акции, которая проходит по всему региону и в каждом муниципалитете.

Губернатор в этом году снял шар с желаниями сестер Вилены и Виолетты Абдрахмановых из села Усть-Багаряк Кунашакского района. Пятилетняя Вилена загадала подарок категории «Сюрприз», а девятилетняя Виолетта — большого медведя из 3D конструктора.

Жена губернатора Ирина также каждый год присоединяется к доброй акции. Она сняла с елки шар с желаниями братьев Ивана и Алексея Паршиных из Челябинска. Мальчики увлекаются игрой в конструктор ЛЕГО. Они загадали подарки категории «Сюрприз».

В этом году марафон добра в первую очередь коснется детей военнослужащих-участников СВО. Также по поручению губернатора в подшефные территории отправили 2,5 тысячи новогодних подарков для детей.

Губернатор и его супруга лично подарят детям загаданные желания
Губернатор и его супруга лично подарят детям загаданные желания
Фото:
Духовенство традиционно принимает участие в благотворительной акции
Духовенство традиционно принимает участие в благотворительной акции
Фото:
Большое внимание на «Елке желаний» уделено детям бойцов СВО
Большое внимание на «Елке желаний» уделено детям бойцов СВО
Фото:

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Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной дали старт «Елке желаний» в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «В канун Нового года у нас есть замечательная традиция собираться вместе и проводить „Елку желаний“. Самое главное, чтобы наши дети были счастливы», — заявил Текслер и поблагодарил всех, кто принимает участие в этой акции, которая проходит по всему региону и в каждом муниципалитете. Губернатор в этом году снял шар с желаниями сестер Вилены и Виолетты Абдрахмановых из села Усть-Багаряк Кунашакского района. Пятилетняя Вилена загадала подарок категории «Сюрприз», а девятилетняя Виолетта — большого медведя из 3D конструктора. Жена губернатора Ирина также каждый год присоединяется к доброй акции. Она сняла с елки шар с желаниями братьев Ивана и Алексея Паршиных из Челябинска. Мальчики увлекаются игрой в конструктор ЛЕГО. Они загадали подарки категории «Сюрприз». В этом году марафон добра в первую очередь коснется детей военнослужащих-участников СВО. Также по поручению губернатора в подшефные территории отправили 2,5 тысячи новогодних подарков для детей.
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