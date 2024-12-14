Челябинский губернатор Текслер вместе с супругой дали старт «Елке желаний»

Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной дали старт «Елке желаний» в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
«В канун Нового года у нас есть замечательная традиция собираться вместе и проводить „Елку желаний“. Самое главное, чтобы наши дети были счастливы», — заявил Текслер и поблагодарил всех, кто принимает участие в этой акции, которая проходит по всему региону и в каждом муниципалитете.
Губернатор в этом году снял шар с желаниями сестер Вилены и Виолетты Абдрахмановых из села Усть-Багаряк Кунашакского района. Пятилетняя Вилена загадала подарок категории «Сюрприз», а девятилетняя Виолетта — большого медведя из 3D конструктора.
Жена губернатора Ирина также каждый год присоединяется к доброй акции. Она сняла с елки шар с желаниями братьев Ивана и Алексея Паршиных из Челябинска. Мальчики увлекаются игрой в конструктор ЛЕГО. Они загадали подарки категории «Сюрприз».
В этом году марафон добра в первую очередь коснется детей военнослужащих-участников СВО. Также по поручению губернатора в подшефные территории отправили 2,5 тысячи новогодних подарков для детей.
Губернатор и его супруга лично подарят детям загаданные желания
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Духовенство традиционно принимает участие в благотворительной акции
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Большое внимание на «Елке желаний» уделено детям бойцов СВО
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной дали старт «Елке желаний» в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «В канун Нового года у нас есть замечательная традиция собираться вместе и проводить „Елку желаний“. Самое главное, чтобы наши дети были счастливы», — заявил Текслер и поблагодарил всех, кто принимает участие в этой акции, которая проходит по всему региону и в каждом муниципалитете. Губернатор в этом году снял шар с желаниями сестер Вилены и Виолетты Абдрахмановых из села Усть-Багаряк Кунашакского района. Пятилетняя Вилена загадала подарок категории «Сюрприз», а девятилетняя Виолетта — большого медведя из 3D конструктора. Жена губернатора Ирина также каждый год присоединяется к доброй акции. Она сняла с елки шар с желаниями братьев Ивана и Алексея Паршиных из Челябинска. Мальчики увлекаются игрой в конструктор ЛЕГО. Они загадали подарки категории «Сюрприз». В этом году марафон добра в первую очередь коснется детей военнослужащих-участников СВО. Также по поручению губернатора в подшефные территории отправили 2,5 тысячи новогодних подарков для детей.