РФ отдаст миллиарды на зарплаты иностранным бюджетникам

Россия выделит 3,6 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам Абхазии и Южной Осетии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия выделит 3,6 миллиарда рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы и госслужащим Абхазии и Южной Осетии. Это стало известно из проекта федерального бюджета.

«Минфин заложил в проекте федерального бюджета на предстоящую трехлетку около 1,2 млрд руб. дополнительных ежегодных трансфертов в адрес Абхазии и Южной Осетии», — пишет РБК. В СМИ отметили, что в бюджете предлагается зарезервировать до 1,25 млрд рублей в 2021 году и по 1,17 млрд рублей в 2022—2023 годах. Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева отметила, что в республике обсуждают вопрос повышения зарплат бюджетникам.

Независимость Абхазии и Южной Осетии Россия признала в 2008 году. С тех пор республикам выделяется безвозмездная помощь. К примеру в 2020 году российский бюджет выделит Абхазии и Южной Осетии 12 млрд рублей.