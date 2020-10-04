Киселев призвал судить Навального за клевету

Для расследования произошедшего с Алексеем Навальным нужно собрать группу судмедэкспертов, считает Дмитрий Киселев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Блогера Алексея Навального нужно судить за клевету. С таким мнением выступил телеведущий Дмитрий Киселев.

«Когда Навальный вернётся в Россию, его нужно судить за клевету. В рамках следствия изучить ещё раз всё, запросив документы из Шарите, собрав международную группу судмедэкспертов», — написал Киселев.

Целью такого процесса должно быть установление причин произошедшего с Навальным. По мнению Киселева, именно такого процесса ждут европейцы, требуя провести расследование инцидента.

В конце августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Борт посадили в Омске, Навальным впал в кому, его доставили в местную больницу. Оттуда его перевезли в немецкую клинику Charite, где позднее заявили, что в организме Навального обнаружили яды из группы «Новичок». Позднее Навальный обвинил в произошедшем с ним президента РФ Владимира Путина.