Инсайд: школы ХМАО получили жесткие указания о детских обедах

Причина в особом статусе этого проекта — его предложил Путин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Муниципальные департаменты образования якобы получили негласное указание строго наказывать виновных, если появятся обоснованные претензии к качеству бесплатных школьных обедов. Причина в том, что обеспечить горячим питанием всех школьников младших классов предложил президент РФ Владимир Путин. Об особых условиях, связанных с этим, рассказали два источника в мэриях югорских городов.

«Из-за того, что это „проект Путина“, контроль его исполнения сумасшедший. За любым червяком в супе или каше, гнилым бананом или, не дай бог, просроченным продуктом на столах школьников — сразу должно следовать расторжение контракта с поставщиком, наказания поваров», — рассказал URA.RU чиновник из Ханты-Мансийска, попросивший об анонимности.

Его слова подтвердил и чиновник из администрации Нижневартовска, добавив, что к школьному питанию всегда относились с вниманием, но теперь контроль усилился. «Никто не хочет оказаться в ситуации, когда из-за ошибок на местах кто-то усомнится в качестве исполнения идей президента. И на всякий случай решено сразу наказывать виновных», — объяснил инсайдер.

При этом официальные власти ХМАО на этот счет высказали противоположное мнение. Глава регионального департамента образования Алексей Дренин, в ответ на вопрос журналиста о том, было ли указание строже относится к качеству бесплатных обедов, ответил отрицательно: «даже близко такого не было», — заявил чиновник.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске ученики школы №3 во время обеда обнаружили червяка в каше. Информацию об этом они опубликовали в местных соцсетях. По итогам расследования, были наказан повар и заведующая производством.