08 октября 2020

Глава минздрава Пермского края ушла на больничный из-за пневмонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с министром здравоохранения Мелеховой Оксаны. Пермь , мелехова оксана
Мелехова находится на больничном с 7 октября Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова ушла на больничный в день отставки правительства, 7 октября. Сейчас она проходит лечение в больнице, а ее обязанности исполняет и. о. первого замминистра Евгений Рожнев.

«При прохождении КТ (компьютерной томографии — прим.ред.) у нее была выявлена пневмония, по критериям требующая стационарного лечения. Сейчас она находится в стационаре», — пишет 59.ру со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава. Там добавили также, что врачи оценивают состояние Мелелеховой как средней тяжести, коронавирус у нее не подтвержден.

URA.RU писало о недовольстве работой министра здравоохранения как врачей так и жителей края. Пермяки отмечали неготовность чиновников министерства к осеннему всплеску заражений коронавирусом. Ранее жители региона потребовали отправить Мелехову в отставку, выразив недовольство проведенной в регионе оптимизациией медучреждений, однако тогдашний глава Прикамья Максим Решетников не нашел причин для ее увольнения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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