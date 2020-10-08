Глава минздрава Пермского края ушла на больничный из-за пневмонии

Мелехова находится на больничном с 7 октября Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова ушла на больничный в день отставки правительства, 7 октября. Сейчас она проходит лечение в больнице, а ее обязанности исполняет и. о. первого замминистра Евгений Рожнев.

«При прохождении КТ (компьютерной томографии — прим.ред.) у нее была выявлена пневмония, по критериям требующая стационарного лечения. Сейчас она находится в стационаре», — пишет 59.ру со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава. Там добавили также, что врачи оценивают состояние Мелелеховой как средней тяжести, коронавирус у нее не подтвержден.

URA.RU писало о недовольстве работой министра здравоохранения как врачей так и жителей края. Пермяки отмечали неготовность чиновников министерства к осеннему всплеску заражений коронавирусом. Ранее жители региона потребовали отправить Мелехову в отставку, выразив недовольство проведенной в регионе оптимизациией медучреждений, однако тогдашний глава Прикамья Максим Решетников не нашел причин для ее увольнения.