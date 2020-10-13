Госдума одобрила законопроекты в поддержку новой Конституции

Депутаты приняли в первом чтении законопроекты Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о правительстве РФ и Конституционном суде. Об этом говорится на сайте Госдумы.

«Государственная Дума приняла в первом чтении проект Федерального конституционного закона „О Правительстве РФ“, который направлен на реализацию новых положений Конституции РФ», — написано на сайте Государственной Думы. В соответствии с законопроектом, члены кабмина назначаются президентом после утверждения нижней палатой парламента, а президент при этом сможет освобождать от должности любого из его членов. Президент также будет осуществлять общее руководство правительством.

Также Госдума в первом чтении приняла поправки в федеральный закон «О Конституционном Суде РФ». Число судий теперь составит 11 человек. Прекращение их полномочий будет осуществляться Советом Федерации по представлению президента. По запросу президента конституционный суд будет проверять соответствие законопроектов и законов Конституции. Помимо этого, граждане и юридические лица будут иметь право обратиться в КС с жалобами на нарушение конституционных прав и свобод, где будет проверена конституционность законов и иных актов, примененных в деле.

В сентябре президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новом способе формирования правительства. Глава государства сможет увольнять любого члена правительства без роспуска правительства. Важным является возможность утверждать председателя правительства и министров, ведь это позволит повысить ответственность перед избирателями, считает глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева.