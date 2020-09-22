Как ведущие умы России трактуют новую реформу правительства

Согласно закону, президент сможет увольнять любого члена правительства, в том числе премьера
Появились первые трактовки, как изменят правительство РФ пакет законопроектов, которые внес президент Владимир Путин в Госдуму 22 сентября. Согласно предложениям, напомним, глава государства сможет увольнять любого члена правительства, в том числе премьера, и при этом не распускать правительство.
- Премьер, его заместители и федеральные министры будут назначаться президентом после их утверждения Госдумой, рассказал РБК глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он уточнил, что кандидатуру премьера предлагает президент, а вице-премьеров и министров — председатель правительства.
- Президент в течение двух недель после вступления в должность или отставки правительства обязан внести в Госдуму представление по кандидатуре премьер-министра, объясняет ТАСС. В случае отставки главы правительства, его освобождения от должности президентом или отклонения кандидатуры Госдумой, глава государства должен в течение недели внести в нижнюю палату парламента представление по кандидатуре премьер-министра.
- Вводятся новые полномочия российского парламента, заявил в интервью ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Среди них — возможность утверждать председателя правительства и министров. Это, по словам Фадеева, позволит повысить ответственность перед избирателями.
- Новая процедура формирования правительства станет более прозрачной, считает председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников. «Будущие министры, к примеру, должны сначала подтвердить в Госдуме свою компетентность, ответить на вопросы депутатов, прежде чем будут утверждены на должность», — цитирует Крашенинникова «Коммерсант». Механизм, по его словам, учитывает «подводные камни» и предусматривает меры, которые помогут не допустить остановку работы исполнительной власти, если Госдума не утвердит новых членов правительства оперативно.
- Перед нами новый шаг развития государственной власти и государства как гражданского института, считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Оно развивается, становится сложнее, а, развиваясь, становится эффективнее. Потому что эффективность власти во многом определяется балансами», — цитирует политолога Газета.ру.
- Путин подстраховал будущих президентов России, заявил URA.RU член Общественной палаты РФ Константин Комков. Он считает, что пакет законопроектов поможет избежать ошибок будущих руководителей страны.
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