Криштиану Роналду заразился коронавирусом

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Первое мероприятие после ЧМ на стадионе
Криштиану Роналду не сможет участвовать в матче против Швеции Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Игрок футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Португальской федерации футбола.

«Криштиану Роналду был освобожден от работы в сборной после положительного теста на COVID-19», — говорится в сообщении. Отмечается, что у футболиста нет симптомов и он сейчас находится в изоляции. Другие игроки прошли тест на коронавирус. Их результаты оказались отрицательными.

Игра квалификационного этапа Лиги Наций запланирована на среду, в 19:45. Команда сыграет против Швеции.

За день до до объявления о заболевании Роналду выложил фотографию с членами своей команды. На снимке спортсмены сидят за одним столом, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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