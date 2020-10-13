Криштиану Роналду заразился коронавирусом

Игрок футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Португальской федерации футбола.
«Криштиану Роналду был освобожден от работы в сборной после положительного теста на COVID-19», — говорится в сообщении. Отмечается, что у футболиста нет симптомов и он сейчас находится в изоляции. Другие игроки прошли тест на коронавирус. Их результаты оказались отрицательными.
Игра квалификационного этапа Лиги Наций запланирована на среду, в 19:45. Команда сыграет против Швеции.
За день до до объявления о заболевании Роналду выложил фотографию с членами своей команды. На снимке спортсмены сидят за одним столом, пишет RT.
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