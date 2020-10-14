В Минобрнауки РФ допустили замену школьных учителей студентами

Студенты старших курсов, если потребуется, готовы заменить школьных учителей на время пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
«Если потребуется, то, конечно, студенты российских вузов, прежде всего педагогических специальностей и направлений, они, конечно, готовы выйти в российские школы. Но при соблюдении определенных условий», — сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». При этом глава ведомства добавил, что мера будет носить только добровольный характер.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил перевести всех школьников с 6-го по 11-й классы на дистанционное обучение. Вынужденные ограничительные меры вводятся в столице с 19 октября по 1 ноября. Свое решение он объяснил тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения — на их долю приходится около двух третей от числа всех заболевших школьников.
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