Средства ПВО за ночь сбили три дрона ВСУ в одном регионе России

Минобороны: ВС РФ сбили три дрона Украины над Брянской областью
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ВС РФ отразили атаку армии Украины на Брянскую область
ВС РФ отразили атаку армии Украины на Брянскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь средства ПВО российской армии сбили три беспилотника ВСУ над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ, однако информация о последствиях пока не приводится. 

«Силы ПВО ночью перехватили три украинских беспилотника над территорией Брянской области», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА Новости. 

Ранее, 31 марта, над российскими регионами средства ПВО уничтожили за ночь 66 беспилотников противника. Среди пострадавших регионов: Брянская, Калужская и Курская области. Больше всего дронов было сбито над Брянском — 41 БПЛА. Информации о пострадавших или разрушениях на земле не приводилось. 

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За прошедшую ночь средства ПВО российской армии сбили три беспилотника ВСУ над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ, однако информация о последствиях пока не приводится.  «Силы ПВО ночью перехватили три украинских беспилотника над территорией Брянской области», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА Новости.  Ранее, 31 марта, над российскими регионами средства ПВО уничтожили за ночь 66 беспилотников противника. Среди пострадавших регионов: Брянская, Калужская и Курская области. Больше всего дронов было сбито над Брянском — 41 БПЛА. Информации о пострадавших или разрушениях на земле не приводилось. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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