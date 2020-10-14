На улицы челябинских городов возвращаются приметы пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 15 октября, — 309-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 219-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 18 075, выздоровели 13 701 и скончался 551 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 340 409 (+14 231) случаев заражения. Вылечились 1 039 705 (+7 920) пациентов — 77% от заболевших. Умерли 23 205 (+239) человек — 1,7% от заразившихся.

Вирус берет новые рубежи

В Челябинской области к утру 14 октября за сутки выявили 103 зараженных коронавирусом, включая четырех школьников. Накануне эти показатели составляли 97 и восемь случаев соответственно. Впервые за несколько месяцев число зараженных перевалило за сотню. При этом уже несколько суток подряд в области не удается снизить количество смертей пациентов с COVID-19 — их снова шесть.

Таксисты «Яндекса» отказались возить больных COVID-19

Водители «Яндекс.Такси» в Челябинской области заявили о забастовке из-за планов властей использовать их машины для перевозки больных коронавирусом на КТ. Начало акции намечено на 23 октября. В самой компании пояснили URA.RU, что на переговорах с властями региона речь шла лишь о специально закрепленных машинах с водителями-добровольцами. В них установят специальные защитные экраны и ежедневно будут дезинфицировать салон. Для водителей будет действовать страховка из специального фонда «Яндекс.Такси» на случай заражения COVID-19. Подобная программа действовала весной в 34 городах России.

Как добавили в правительстве региона, всего для этих целей предполагается задействовать 31 машину — 19 в Челябинске и 12 в Магнитогорске. По неофициальной информации, плата будет достаточной, чтобы за возможность поработать среди водителей даже возник конкурс.

Экс-начальник УФСБ умер от коронавируса

Бывший начальник УФСБ по Челябинской области Валерий Третьяков скончался на 77-м году жизни. Как сообщил URA.RU источник в его окружении, экс-начальник УФСБ умер в ковидном госпитале от пневмонии с тяжелым поражением легких. Раннее от COVID-19 скончался экс-командир челябинского ОМОНа Валерий Сенников и глава Пластовского района Александр Неклюдов.

Губернатор Текслер даст распоряжения по борьбе с COVID-19 в прямом эфире

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 октября проведет совещание, посвященное борьбе с коронавирусом. Оно пройдет в формате видеоконференцсвязи (ВКС) и впервые будет транслироваться в прямом эфире. Среди приглашенных, помимо медиков, — представители минобразования региона и руководство Роспотребнадзора. Кроме эпидемиологической ситуации предполагается оценить оснащенность больниц и заболеваемость ОРВИ и коронавирусом в учебных заведениях.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

В Челябинской области лечащимся на дому больным с COVID легкой и средней тяжести начали бесплатно выдавать противовирусные препараты и антибиотики. Первым их получили пациенты в Челябинске, Копейске и Чебаркуле.

До 18 октября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, регион находится на втором этапе снятия карантина. При этом часть ранее отмененных запретов пришлось вернуть: запрещены спортивные соревнования с участием несовершеннолетних, все массовые мероприятия, власти начали закрывать не соблюдающие санитарные предписания по COVID торговые точки. При этом на Южном Урале не намерены переводить школы на дистанционное обучение — случаи заболевания в них признаны единичными.