Редкие купюры продают по интересной цене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Две редкие купюры с красивыми номерами выставлены на продажу на сайте объявлений Avito. Первая ищет владельца за 8 млн рублей, вторая — за 7,7 млн.

«Продам купюры с редкими номерами», — пишет продавец Вадим. Банкноту с номером АЗ 7774777 он выставил на продажу за 7 774 777 рублей.

Эту купюру продают за 7 774 777 рублей

Другой продавец выставил на продажу 50-рублевую купюру с номером СЗ 8358835 и запросил соответствующую этим цифрам стоимость. Однако в самом объявлении он попросил покупателей предлагать свою цену.

Подобных объявлений на сайте много, однако суммы вознаграждения за купюры гораздо скромнее. Так, сторублевую банкноту с интересным номером 7000500 продавец выставил за 25 тысяч рублей.

Эта купюра также продается для коллекции