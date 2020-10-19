19 октября 2020

В Челябинске продают денежную купюру за 8 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Взятка. Коррупция. Купюры. Банкноты. Челябинск, деньги, пять тысяч, рубли, купюры, валюта, взятка, коррупция, банкноты, подкуп
Редкие купюры продают по интересной цене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Две редкие купюры с красивыми номерами выставлены на продажу на сайте объявлений Avito. Первая ищет владельца за 8 млн рублей, вторая — за 7,7 млн.

«Продам купюры с редкими номерами», — пишет продавец Вадим. Банкноту с номером АЗ 7774777 он выставил на продажу за 7 774 777 рублей.

Эту купюру продают за 7 774 777 рублей

Другой продавец выставил на продажу 50-рублевую купюру с номером СЗ 8358835 и запросил соответствующую этим цифрам стоимость. Однако в самом объявлении он попросил покупателей предлагать свою цену.

Подобных объявлений на сайте много, однако суммы вознаграждения за купюры гораздо скромнее. Так, сторублевую банкноту с интересным номером 7000500 продавец выставил за 25 тысяч рублей.

Эта купюра также продается для коллекции

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...