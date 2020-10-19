Две редкие купюры с красивыми номерами выставлены на продажу на сайте объявлений Avito. Первая ищет владельца за 8 млн рублей, вторая — за 7,7 млн.
«Продам купюры с редкими номерами», — пишет продавец Вадим. Банкноту с номером АЗ 7774777 он выставил на продажу за 7 774 777 рублей.
Другой продавец выставил на продажу 50-рублевую купюру с номером СЗ 8358835 и запросил соответствующую этим цифрам стоимость. Однако в самом объявлении он попросил покупателей предлагать свою цену.
Подобных объявлений на сайте много, однако суммы вознаграждения за купюры гораздо скромнее. Так, сторублевую банкноту с интересным номером 7000500 продавец выставил за 25 тысяч рублей.
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