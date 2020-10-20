Больницами будут руководить централизовано Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В свердловском минздраве начали эксперимент над здравоохранением Нижнего Тагила, где на протяжении нескольких недель растет заболеваемость коронавирусом. После назначения в этот город «медицинским полпредом» Бориса Мейлаха власти рассматривают схему объединения всех больниц города, сообщили два источника URA.RU в медицинских кругах.

По данным инсайдеров, все городские больницы планируется объединить, сделав главную больницу с филиалами. «Обсуждается создание головного предприятия на базе ЦГБ №1 или „Демидовской“ с филиалами, которые сейчас являются самостоятельными больницами. Аналогичным образом управляются онкологический и психиатрический областные диспансеры», — говорит собеседник URA.RU. По его словам, реформа позволит обеспечить единое управление и сократить расходы, главным образом, административные.

Сейчас реализацией первой фазы этой инициативы занимается «медицинский полпред» Борис Мейлах, которого в минувший уикенд экстренно назначил глава свердловского минздрава Андрей Карлов. Сейчас Мейлах открыл прием во всех медучреждениях, где есть компьютерные томографы.

«Борис Мейлах курирует работу коронавирусных госпиталей и организацию оказания медпомощи пациентам с COVID-19 в Нижнем Тагиле на период подъема заболеваемости», — прокомментировал пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков. Он уточнил, что эта должность не является постоянной. По словам еще одного собеседника URA.RU, если нижнетагильский опыт, в том числе и с открытием КТ, окажется удачным, его могут применить в других городах региона. Особенно актуально это будет в Екатеринбурге, где планируется ликвидация горздрава.