Синоптики рассказали, когда в ХМАО придут морозы

В ХМАО до конца недели будет идти снег, а 28 октября синоптики ожидают ночью резкое похолодание до -19 градусов. Прогноз погоды URA.RU предоставили онлайн-сервисы Gismeteo и Яндекс.Погода.
«Днем средняя температура воздуха по округу составит -3 — 5 градусов тепла, ночью будет опускаться до -11 градусов. Давление умеренное, ветра переменных направлений, умеренные», — прогнозируют синоптики.
До конца этой недели температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от -1 до -3 градусов, до конца недели будет пасмурно и переменный снег, ветрено. В Сургуте всю неделю осадки, в воскресенье мокрый снег, температура -3-5 градусов. В Нижневартовске днем от -3 до -6 градусов, также до конца недели пасмурно и небольшой снег.
МЧС ХМАО предупреждает, что на дорогах ожидается гололед и просит водителей быть внимательными и осторожными. Пешеходам рекомендуют соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.
Ранее URA.RU писало, что Россиянам пообещали аномальное похолодание в конце октября. В том числе и в ХМАО, а также обильные осадки: мокрый снег и дожди.
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