Россиянам пообещали аномальные температуры в конце октября

На северо-западе и в центральной части России ожидается аномально прохладная погода, а на севере Якутии и на Камчатке температуры будет выше нормы на 12-14 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура выше нормы на 12-14 градусов ожидается на севере Якутии и на Камчатке на следующей неделе», — говорит Вильфанд в беседе ТАСС. Однако на севере Якутии значения все равно будут от 0 до -4 градусов, несмотря на аномально теплые прогнозы.
В регионы СЗФО и ЦФО на следующей неделе придет похолодание: там температура будет на один-два градуса ниже нормы. Холодно будет и в регионах Урала. По словам метеоролога, там ожидаются мокрый снег и дождь.
В Москве и Подмосковье, по данным центра «Фобос», ожидается гололедица и порывы ветра до 20 метров в секунду, пишет «Ридус». При этом 18 октября выпадет до трети месячной нормы осадков.
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