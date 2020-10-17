17 октября 2020

Россиянам пообещали аномальные температуры в конце октября

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, зима, проезжая часть, холод, мороз
Даже в регионах с аномально теплой погодой ожидается от 0 до — 4 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На северо-западе и в центральной части России ожидается аномально прохладная погода, а на севере Якутии и на Камчатке температуры будет выше нормы на 12-14 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура выше нормы на 12-14 градусов ожидается на севере Якутии и на Камчатке на следующей неделе», — говорит Вильфанд в беседе ТАСС. Однако на севере Якутии значения все равно будут от 0 до -4 градусов, несмотря на аномально теплые прогнозы.

В регионы СЗФО и ЦФО на следующей неделе придет похолодание: там температура будет на один-два градуса ниже нормы. Холодно будет и в регионах Урала. По словам метеоролога, там ожидаются мокрый снег и дождь.

В Москве и Подмосковье, по данным центра «Фобос», ожидается гололедица и порывы ветра до 20 метров в секунду, пишет «Ридус». При этом 18 октября выпадет до трети месячной нормы осадков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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