В Подмосковном поселке Рублево произошла драка между актером из сериала «Кадетство» Кириллом Емельяновым и звездой сериала «Молодежка» и фильма «Легенда №17» Тимуром Ефремовым. В социальных сетях появилось видео конфликта.
На видеозаписи с места происшествия видно, как актеры толкают друг друга. Затем Ефремов бьет оппонента по голове и тот падает на землю. Затем звезда «Молодежки» помогает подняться актеру и уводит.
Как сообщает «Life» в своем telegram-канале, Емельянова увезли на скорой с сотрясением мозга. Отмечается, что вскоре его отпустили домой.
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