В Москве подрались звезды сериалов «Кадетство» и «Молодежка». Видео

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Машины скорой помощи. Курган, фельдшер на вызове, скорая помощь, машина скорой помощи
Кириллу Емельянову понадобилась медицинская помощь после драки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Подмосковном поселке Рублево произошла драка между актером из сериала «Кадетство» Кириллом Емельяновым и звездой сериала «Молодежка» и фильма «Легенда №17» Тимуром Ефремовым. В социальных сетях появилось видео конфликта.

На видеозаписи с места происшествия видно, как актеры толкают друг друга. Затем Ефремов бьет оппонента по голове и тот падает на землю. Затем звезда «Молодежки» помогает подняться актеру и уводит.

Как сообщает «Life» в своем telegram-канале, Емельянова увезли на скорой с сотрясением мозга. Отмечается, что вскоре его отпустили домой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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