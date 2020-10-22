22 октября 2020
21 октября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 23 октября. Из бюджета похитили деньги, продан скандальный спорткомплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ямал, туризм, ямалкан
Спортивный комплекс «Ямалкан» был продан на аукционе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Замгубернатора получил представление от прокуратуры — избран новый депутат в окружное заксобрание — проблемный спорткомплекс продали — на строительстве интерната украли миллионы рублей. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 23 октября — в обзоре URA.RU:

Прокуратура наказала замгубернатора

Выбран депутат заксобрания Ямала

Спорткомплекс «Ямалкан» выкупили на аукционе

Расследуется дело о хищении бюджетных средств

  • Возбуждено уголовное дело по факту хищения 2,2 млн рублей при ремонте школы-интерната в Шурышкарском районе. Об этом стало известно по итогам прокурорской проверки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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