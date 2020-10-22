Спортивный комплекс «Ямалкан» был продан на аукционе
Замгубернатора получил представление от прокуратуры — избран новый депутат в окружное заксобрание — проблемный спорткомплекс продали — на строительстве интерната украли миллионы рублей. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 23 октября — в обзоре URA.RU:
Прокуратура наказала замгубернатора
- Первый замгубернатора Ямала Александр Калинин получил прокурорское взыскание из-за работы департамента природно-ресурсного регулирования. Оно нарушило критерии работы по нацпроекту «Экология».
Выбран депутат заксобрания Ямала
- Депутатом законодательного собрания ЯНАО стал советник главы Ямальского района Тимофей Лаптандер. Он был избран по Тазовскому одномандатному округу.
Спорткомплекс «Ямалкан» выкупили на аукционе
- Скандально известный спортивный комплекс «Ямалкан» был выкуплен за 11,5 млн рублей одной из ямальских компаний. Итоговая стоимость спорткомплекса упала в 13 раз.
Расследуется дело о хищении бюджетных средств
- Возбуждено уголовное дело по факту хищения 2,2 млн рублей при ремонте школы-интерната в Шурышкарском районе. Об этом стало известно по итогам прокурорской проверки.
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