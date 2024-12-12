Омбудсмен Мерзлякова борется за экспресс-автобус для студентов УрФУ

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Ранее студенты жаловались на давку в автобусах от общежития до университета (архивное фото) Фото:

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова намерена добиться ведения еще одного маршрутного автобуса из Новокольцовского микрорайона для студентов УрФУ. Об этом она сообщила на пресс-конференции, отвечая на вопрос URA.RU.

«Я по-прежнему на стороне студентов. Убеждена, что нам нельзя создавать стрессовые ситуации в городе из-за того, что не будет открыт маршрут. Думаю, что к студентам присоединятся и депутаты, и те, кто занимается транспортом», — сказала Мерзлякова. Она добавила, что общается с мэрией по этому вопросу.

Ранее URA.RU писало, что студенты УрФУ, проживающие в общежитиях в Новокольцовском, отправили коллективную жалобу Мерзляковой, попросив выделить для них экспресс-маршрут. Она направила запрос в мэрию, где ей пояснили, что запускать такой маршрут не планируется.

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова намерена добиться ведения еще одного маршрутного автобуса из Новокольцовского микрорайона для студентов УрФУ. Об этом она сообщила на пресс-конференции, отвечая на вопрос URA.RU. «Я по-прежнему на стороне студентов. Убеждена, что нам нельзя создавать стрессовые ситуации в городе из-за того, что не будет открыт маршрут. Думаю, что к студентам присоединятся и депутаты, и те, кто занимается транспортом», — сказала Мерзлякова. Она добавила, что общается с мэрией по этому вопросу. Ранее URA.RU писало, что студенты УрФУ, проживающие в общежитиях в Новокольцовском, отправили коллективную жалобу Мерзляковой, попросив выделить для них экспресс-маршрут. Она направила запрос в мэрию, где ей пояснили, что запускать такой маршрут не планируется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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