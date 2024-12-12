Омбудсмен Мерзлякова борется за экспресс-автобус для студентов УрФУ

12 декабря 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Ранее студенты жаловались на давку в автобусах от общежития до университета (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова намерена добиться ведения еще одного маршрутного автобуса из Новокольцовского микрорайона для студентов УрФУ. Об этом она сообщила на пресс-конференции, отвечая на вопрос URA.RU. «Я по-прежнему на стороне студентов. Убеждена, что нам нельзя создавать стрессовые ситуации в городе из-за того, что не будет открыт маршрут. Думаю, что к студентам присоединятся и депутаты, и те, кто занимается транспортом», — сказала Мерзлякова. Она добавила, что общается с мэрией по этому вопросу. Ранее URA.RU писало, что студенты УрФУ, проживающие в общежитиях в Новокольцовском, отправили коллективную жалобу Мерзляковой, попросив выделить для них экспресс-маршрут. Она направила запрос в мэрию, где ей пояснили, что запускать такой маршрут не планируется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова намерена добиться ведения еще одного маршрутного автобуса из Новокольцовского микрорайона для студентов УрФУ. Об этом она сообщила на пресс-конференции, отвечая на вопрос URA.RU. «Я по-прежнему на стороне студентов. Убеждена, что нам нельзя создавать стрессовые ситуации в городе из-за того, что не будет открыт маршрут. Думаю, что к студентам присоединятся и депутаты, и те, кто занимается транспортом», — сказала Мерзлякова. Она добавила, что общается с мэрией по этому вопросу. Ранее URA.RU писало, что студенты УрФУ, проживающие в общежитиях в Новокольцовском, отправили коллективную жалобу Мерзляковой, попросив выделить для них экспресс-маршрут. Она направила запрос в мэрию, где ей пояснили, что запускать такой маршрут не планируется.