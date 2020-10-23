Голикова раскрыла, кто в 10 раз чаще заражается коронавирусом

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Госсовет в Кремле. Москва, голикова татьяна
Татьяна Голикова ссылается на опыт лечения COVID-19 в РФ и за границей Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сахарный диабет и высокое артериальное давление повышают риск заболеть коронавирусом в 10 раз и увеличивают вероятность осложнений. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Диабет является одним из факторов риска развития неблагоприятных исходов из-за более тяжелого течения инфекции», — цитирует РИА «Новости» Голикову. По ее словам, диабетики заражаются коронавирусом в 10 раз чаще.

Повышенное артериальное давление также повышает риски заражения и развития осложнений при коронавирусе, рассказала она. Голикова, говоря о сопутствующих коронавирусу заболеваниях, ссылалась на опыт лечения COVID-19 в России и за рубежом. Она отметила, что пожилые люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы наиболее тяжело переносят коронавирус.

Ранее Голикова говорила об опасности коронавируса для людей с ожирением, передает RT. Это заболевание ухудшает течение болезни.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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