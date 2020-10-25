25 октября 2020
24 октября 2020
23 октября 2020
22 октября 2020

В ХМАО резко ухудшится погода. Предупреждение МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга необр, снег, непогода, снегопад, ветер
МЧС ХМАО предупреждает жителей о метели с порывами ветра до 16 м/с и просит соблюдать осторожность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным МЧС, в ХМАО ожидается метель с сильными порывами ветра. Спасатели рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. А водителей просят быть предельно осторожными.

«По южной и западной частям округа ожидаются сильные осадки — снег, порывы ветра до 16 м/с. Уважаемые жители и гости Югры, в связи с угрозой неблагоприятных погодных явлений, в целях вашей безопасности, соблюдайте меры предосторожности», — сообщили спасатели.

Согласно онлайн-сервисам Gismeteo и Яндекс.Погода, в течение недели температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от -4 до -2 градусов, с резким похолоданием до -15 градусов в среду, а на следующий день потеплением до +2 градусов. Порывы переменного ветра будут достигать 15 м/с.

В Сургуте температура опустится до -18 в среду, затем также поднимется до +2, в четверг снег с дождем, средняя температура днем от -4 до +1 градуса. В Нижневартовске всю неделю осадки с порывами ветра до 15 м/с, днем средняя температура будет колебаться от -3 до +1 градуса с похолоданием в ночь четверга до -21 градуса.

Ранее URA.RU писало, что синоптики пообещали в россиянам аномальное похолодание в конце октября. А в ХМАО 28 октября температура резко упадет до -19 градусов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...