По данным МЧС, в ХМАО ожидается метель с сильными порывами ветра. Спасатели рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. А водителей просят быть предельно осторожными.
«По южной и западной частям округа ожидаются сильные осадки — снег, порывы ветра до 16 м/с. Уважаемые жители и гости Югры, в связи с угрозой неблагоприятных погодных явлений, в целях вашей безопасности, соблюдайте меры предосторожности», — сообщили спасатели.
Согласно онлайн-сервисам Gismeteo и Яндекс.Погода, в течение недели температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от -4 до -2 градусов, с резким похолоданием до -15 градусов в среду, а на следующий день потеплением до +2 градусов. Порывы переменного ветра будут достигать 15 м/с.
В Сургуте температура опустится до -18 в среду, затем также поднимется до +2, в четверг снег с дождем, средняя температура днем от -4 до +1 градуса. В Нижневартовске всю неделю осадки с порывами ветра до 15 м/с, днем средняя температура будет колебаться от -3 до +1 градуса с похолоданием в ночь четверга до -21 градуса.
Ранее URA.RU писало, что синоптики пообещали в россиянам аномальное похолодание в конце октября. А в ХМАО 28 октября температура резко упадет до -19 градусов.
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