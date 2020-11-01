01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

Жители пермской глубинки не могут сделать тест на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тест на covid19. Курган , рецепт, аптека, covid19
Пермяки не имеют возможности сделать даже платные тесты на COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жители Октябрьского городского округа (Пермский край) пожаловались на невозможность сделать тесты на коронавирус. По словам пермяков, в округе нет возможности сделать как платные, так и бесплатные тесты. Об этом местные жители рассказали в группе «Подслушано Октябрьский район» в соцсети «ВКонтакте».

«Зачем в ЦРБ (центральной районной больнице) заставляют записываться, чтоб сдать тест на коронавирус, с направлением от врача? Ждешь по две недели, приходишь, а тестов нет. Так даже и платно сдать нельзя», — написал один из жителей, пожелавший остаться анонимным. В Октябрьской ЦРБ на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил. В министерстве здравоохранения Пермского края пояснили, что уточнят данную информацию.

Там отметили также, что бесплатное тестирование проводят при наличии тесных контактов с зараженными, наличии симптомов респираторного заболевания у лиц старше 65 лет, обратившихся за медпомощью и наличии диагноза «внебольничная пневмония».

Октябрьский остается одним лидеров по числу зараженных коронавирусом. По данным на 2 ноября, в территории выявлено 348 человек, у которых был выявлен коронавирус. Больше только в Перми и Пермском районе, а также в Березниках. URA.RU также писало о том, что в округе был отмечен высокий рост заболеваемости коронавирусом, а жители Октябрьского рискуют заразиться COVID-19 больше других жителей края.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...