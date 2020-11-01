Скандальный замминистра из Омска возглавил свердловскую больницу

Бывший заместитель министра здравоохранения Омской области Александр Павловских, уволенный в разгар эпидемии коронавируса в апреле 2020 года за формальный подход к работе, возглавил городскую клиническую больницу № 1 Нижнего Тагила. Об этом URA.RU сообщили два источника в свердловском минздраве.
«У Александра Павловских 2 ноября был первый рабочий день в Нижнем Тагиле», — сообщил источник URA.RU. По его словам, приказ главы свердловского минздрава Андрея Карлова был подписан на днях. Павловских занял место отстраненного от должности Олега Николаева, которого обещали вернуть на должность после окончания внешнего управления, введенного в октябре после вспышки коронавируса в городе.
Об Александре Павловских известно, что заместителем главы минздрава Омской области он стал в 2019 году, придя с поста главврача Алапаевской горбольницы вслед за губернатором региона Александром Бурковым, набравшим команду из числа земляков. Омские СМИ писали, что новый чиновник, занимавшийся материально-техническим обеспечением региональных больниц, имел большие перспективы и его прочили на должность министра. Однако в разгар первой волны эпидемии коронавируса в омском камбине произошли перестановки, главой минздрава стала Ирина Солдатова. Сам же губернатор Бурков заявлял в эфире «Радио России», что Павловских и его коллега были уволены за отписки, которыми занимались вместо выполнения поручений во время пандемии коронавируса.
Получить оперативно комментарий Александра Павловских не удалось. URA.RU готово опубликовать его позицию.
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