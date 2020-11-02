В Новом Уренгое назвали сроки ремонта важной для горожан дороги

Дорогу в СНТ начнут строить в 2021 году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Считавшаяся бесхозной проблемная дорога из Нового Уренгоя (ЯНАО) в садовые поселки будет приведена в порядок только в 2021 году. Такое решение было принято мэром газовой столицы Андреем Вороновым после встречи с населением, сообщили URA.RU в пресс-службе горадминистрации.

«Было принято решение начать строительство дороги, — сообщили в мэрии Нового Уренгоя. — Уже к концу 2020 года планируется закончить все процедуры по проектно-сметной документации, в том числе получить заключение государственной экспертизы». Сами работы по строительству дороги начнутся в 2021 году.

Ранее прокуратура ЯНАО проверила состояние грунтовой дороги от улицы Дружбы народов в садовые товарищества «Лира», «Сатурн», «Титан» и «Фемида». Выяснилось, что дорога общего пользования в нарушение законодательства не была принята в муниципальную собственность.

По представлению надзорного органа, горадминистрацию обязали привести грунтовку в порядок. На дороге должно появиться ограждение, знаки, освещение и все сопутствующие сооружения.