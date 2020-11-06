Стрелков: Армения может потерять Карабах

Стрелков уверен, что боевые действия закончатся оккупацией Карабаха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджанские войска подошли к дороге, по которой идет снабжение армянской армии. Это может привести к окончательной потере региона, считает бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Азербайджанским войскам совершенно без разницы, где перехватывать дорогу между Лачином и Шушей и, соответственно, Степанакертом. Они ее уже перехватили трое суток назад и прервали снабжение всей армянской группировки к востоку от Степанакерта и Шуши», — сообщил «Национальной службе новостей» Стрелков. По его мнению, теперь азербайджанской стороне необязательно захватывать Лачинский коридор. Одна из двух дорог, которая связывает Степанакерт с Арменией, уже перерезана. Вторая дорого также близко к линии фронта и может быть отрезана.

По мнению экс-министра обороны ДНР, Азербайджан скоро захватит Шушу. «Если ее удастся удержать, в чем я сомневаюсь, боевые действия затянутся до нового года или дольше. Ситуация может обрушиться в считанные дни», — заявил Стрелков. Он считает, что без серьезного вмешательства в этот конфликт — даже хотя бы в рамках ультиматумов — Ирана или России, «боевые действия в любом случае закончатся разгромом армян и оккупацией Карабаха».

По мнению Стрелкова, главная ошибка армян в этом конфликте заключалась в том, что они готовились к прошлой войне. Также они были уверены в своих силах и расположили войска в укрепрайонах вдоль границы, не предусмотрев возможности прорыва противника.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались военные действия между Арменией и Азербайджаном. В тот же день в Армении объявили всеобщую мобилизацию. Турция заявила о готовности помочь азербайджанской стороне. Россия высказалась, что поддержит Армению, если конфликт перейдет на территорию самой страны.