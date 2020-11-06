На месте происшествия были найдены четыре тела Фото: Илья Московец © URA.RU

Выжившая в массовом убийстве в Екатеринбурге 17-летняя девушка отправляла аудиосообщения своему знакомому, когда лежала на кухне среди тел друзей. В одном из сообщений она сказала, что претворилась мертвой.

«Только не звони в домофон. Человек, который застрелил [друзей] еще жив. Не звони в домофон. Как-нибудь сам попробуй залезть», — сказала раненая девушка на записи, которую опубликовало издание Baza. Также она назвала улицу, дом и этаж, где находится, однако не смогла вспомнить подъезд и квартиру. Девушка посоветовала другу «взять что-нибудь острое», а дверь в квартиру рекомендовала выламывать.

Также, согласно информации издания, из квартиры, где были найдены тела, был звонок в дежурную часть полиции. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и обнаружили раненую несовершеннолетнюю девушку, а рядом с ней четырех убитых. Затем в одной из комнат была найдена еще одна несовершеннолетняя свидетельница трагедии. В момент госпитализации состояние девушки оценивалось как тяжелое, передает RT.

В СУ СК РФ по Свердловской области заявили, что было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пишет агентство Nation News. По данным следователей, во время застолья с алкоголем хозяин квартиры выстрелил из карабина «Сайга» в своих гостей, а затем свел счеты с жизнью.