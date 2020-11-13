Рэпер назвал только стоимость выступления под фонограмму Фото: Instgram: @morgen_shtern

Рэпер Алишер Моргенштерн похвастался суммой своего дохода с небольшого выступления. По его словам, даже выступая под фонограмму он зарабатывает несколько миллионов. В своём Instagram музыкант поделился своими успехами с подписчиками.

«Мои полчаса под плюс на очередном корпорате (корпоративе — прим.ред.) стоят три миллиона», — написал рэпер на своей официальной странице. Также он похвастался премией GQ в номинации «Музыкант года».

«Я побил все возможные рекорды и стал самым популярным человеком России и СНГ всего за один год», — резюмировал свои успехи Моргенштерн. А затем добавил, что счастлив. Однако через пару минут после публикации он удалил пост. URA.RU успело сделать скрин. Позднее музыкант заново публиковал и удалял пост еще пару раз.

Скрин удаленного поста Instagram @morgen_shtern