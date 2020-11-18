18 ноября 2020
17 ноября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 19 ноября. В «Уралкалии» сменится директор, глава Перми может стать вице-премьером

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет по физкультуре и спорту под председательством губернатора Максима Решетникова. Пермь, самойлов александр
Мэр Перми Дмитрий Самойлов может стать вице-премьером правительства края Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Крупный бизнесмен помогает главе Перми занять важный пост — в Чайковском гордума лишилась председателя — мэр Березников скрыл свою зарплату — директор «Уралкалия» покидает свой пост. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 19 ноября — в обзоре URA.RU:

Мэр Перми может стать вице-премьером с помощью олигарха

Дума Чайковского осталась без спикера и его зама

Глава Березников скрывает свой доход

Руководитель крупного предприятия покинет свой пост

  • Генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов уходит с должности руководителя предприятия. Однако он получит новые функции и останется в совете директоров компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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