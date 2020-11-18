Мэр Перми Дмитрий Самойлов может стать вице-премьером правительства края
Крупный бизнесмен помогает главе Перми занять важный пост — в Чайковском гордума лишилась председателя — мэр Березников скрыл свою зарплату — директор «Уралкалия» покидает свой пост. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 19 ноября — в обзоре URA.RU:
Мэр Перми может стать вице-премьером с помощью олигарха
- Олигарх из списка Forbes Андрей Кузяев помогает мэру Перми Дмитрию Самойлову занять кресло зампредседателя краевого правительства. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Дума Чайковского осталась без спикера и его зама
- Думу Чайковского городского округа покинули спикер Александр Русанов (ЛДПР) и зам-спикера Алексей Наборщиков (КПРФ). Вопрос о сложении ими своих полномочий сегодня рассмотрели муниципальные депутаты.
Глава Березников скрывает свой доход
- Новый мэр Березников Константин Светлаков засекретил свою зарплату. Об этом URA.RU сообщил источник в политической среде города. Он отметил, что Светлаков будет получать столько же, сколько и предыдущий глава.
Руководитель крупного предприятия покинет свой пост
- Генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов уходит с должности руководителя предприятия. Однако он получит новые функции и останется в совете директоров компании.
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