Россияне разочаровались в народном средстве от коронавируса

С весны 2020 года продажи имбиря упали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Этой осенью россияне стали меньше покупать имбирь и разочаровались в нем как в средстве защиты от простуды и коронавируса. Об этом говорится в исследовании сервиса «СберМаркет».

«По сравнению с весной 2020 года — на 33%, хотя в осенние месяцы спрос на этот продукт традиционно растет», — приводит слова из исследования «РЕН». Вместе с имбирем, россияне стали реже покупать мед. Согласно оценке специалистов, с весны продажи этого продукта снизились на 11%, а в Москве — на 30%.

В то же время россияне стали чаще покупать ягоды. К ноябрю продажи брусники выросли на 33,5%, а клюквы — на 20,4%.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев посоветовал россиянам в пандемию обеспечить организм достаточным количеством витамина С. По его словам, для этого следует употреблять киви, имбирь, цитрусовые или квашеную капусту. Тем временем россияне обратили внимание на новый продукт — барсучий жир, однако врач-терапевт Андрей Звонков считает, что он не станет панацеей, пишет «Утро.ру».