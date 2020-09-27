27 сентября 2020

Россиянам дали пять советов для защиты от коронавируса

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Ресторатор Татьяна Заводовская в кафе осознанного питания
Россиянам посоветовали пить воду с лимоном Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С наступлением сезона ОРВИ, включая коронавирус, россиянам следует соблюдать несколько правил для защиты организма. Их перечислил отоларинголог Владимир Зайцев.

Во-первых, нужно больше пить. По словам врача, вирусы активно разрушаются, если человек пьет много жидкости. «Они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся», — сказал отоларинголога в эфире радио «Sputnik».

Также он посоветовал обеспечить организм достаточным количеством витамина С. Для этого стоит употреблять киви, имбирь, цитрусовые или квашеную капусту. Третий совет врача — регулярно добавлять в кувшин воды половину лимона. Такую воду необходимо пить небольшими глотками между приемами пищи. Кроме этого, стоит добавлять в рацион достаточное количество зелени. При первых признаках ОРВИ Зайцев посоветовал сразу обращаться ко врачу.

Ранее в России увидели признаки третьей волны пандемии. По словам директора по исследованиям компании Data Insight Бориса Овчинникова, в одних регионах страны началась вторая волна заболеваемости, в других все еще продолжается первая, а где-то уже можно говорить о третьей. По результатам анализа Овчинникова, на сегодняшний день есть несколько регионов, где ситуация с коронавирусом значительно хуже, чем по всей России. К ним относится Удмуртия, Кузбасс, Алтай и Оренбургская область.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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