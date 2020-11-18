В Пермском крае за сутки выявлено 257 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 19 ноября, — 344-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 254-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 991 998 (+20 985) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 17 159 (+257) инфицированных. Выздоровело 11 628 человек, умерло — 804 (+10 за сутки), в том числе непосредственно от COVID-19 — 492 (+8 за сутки) человека.

Люди в Пермском крае стали чаще заражаться коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции (Rt) продолжает увеличиваться одновременно с ростом ежесуточного числа заболевших COVID-19. Сейчас в больницах региона находится 2 158 человек, из них 127 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки коронавирус выявлен в половине муниципалитетов региона. COVID-19 подтвержден у жителей 24 территорий края . Больше всего заболевших проживает в Перми — 130 человек, 26 — в Березниках, 16 — в Соликамске, 15 — в Пермском районе, 11 — в Кунгуре, семь — в Березовском округе. В Кишерти, Очере и Кунгурском районе выявлено по пять случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус мутировал в Пермском крае. Аналогичные случаи выявлены еще в двенадцати регионах России. Руководитель НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лионозов отмечает, что выявленные изменения пока не связаны с клинической тяжестью течения болезни и не влияют на патогенность вируса.

Студентам-медикам начнут платить за работу с коронавирусом. Допвыплаты до конца года получат студенты медучилищ (по 7 тысяч рублей), а также студенты вузов, ординаторы, аспиранты (по 10 тысяч рублей). Сейчас в Пермском крае около 670 студентов добровольно присоединились к борьбе с COVID-19 , около 200 из них работает в коронавирусных отделениях, 400 — в иных отделениях, 49 студентов стали волонтерами, а 35 работают на горячей линии минздрава.

Пермские волейболисты ушли на карантин из-за коронавируса. Отменена поездка пермского волейбольного клуба «Кама» на четвертый тур чемпионата высшей лиги «А» в Новосибирск. Ближайший домашний матч «Камы» должен пройти 4—6 декабря. Пока ожидается, что к этому времени команда должна выйти с карантина.