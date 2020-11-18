Сегодня, 19 ноября, — 344-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 254-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 991 998 (+20 985) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 17 159 (+257) инфицированных. Выздоровело 11 628 человек, умерло — 804 (+10 за сутки), в том числе непосредственно от COVID-19 — 492 (+8 за сутки) человека.
За сутки коронавирус выявлен в половине муниципалитетов региона.COVID-19 подтвержден у жителей 24 территорий края. Больше всего заболевших проживает в Перми — 130 человек, 26 — в Березниках, 16 — в Соликамске, 15 — в Пермском районе, 11 — в Кунгуре, семь — в Березовском округе. В Кишерти, Очере и Кунгурском районе выявлено по пять случаев заражения коронавирусом.
Студентам-медикам начнут платить за работу с коронавирусом. Допвыплаты до конца года получат студенты медучилищ (по 7 тысяч рублей), а также студенты вузов, ординаторы, аспиранты (по 10 тысяч рублей). Сейчас в Пермском крае около 670 студентов добровольно присоединились к борьбе с COVID-19, около 200 из них работает в коронавирусных отделениях, 400 — в иных отделениях, 49 студентов стали волонтерами, а 35 работают на горячей линии минздрава.
Пермские волейболисты ушли на карантин из-за коронавируса. Отменена поездка пермского волейбольного клуба «Кама» на четвертый тур чемпионата высшей лиги «А» в Новосибирск. Ближайший домашний матч «Камы» должен пройти 4—6 декабря. Пока ожидается, что к этому времени команда должна выйти с карантина.