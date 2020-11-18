Студенты не понимают, для чего их прикрепили к врачам в качестве практикантов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студенты шестого курса Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), которых отправили на практику в поликлиники Свердловской области, получат выплаты. Об этом во время прямой линии сообщила ректор вуза Ольга Ковтун. При этом студенты остались недовольны ответом главы УГМУ.

«Если вы отслеживаете политические события, то президент России Владимир Путин сказал, что студенты медицинских вузов и колледжей, которые привлечены к практической подготовке в медицинских организациях без трудоустройства, будут ежемесячно получать выплаты. 10 тысяч рублей — студенты медвузов, студенты медколледжей — 7 тысяч», — пояснила Ковтун во время общения со студентами в социальной сети Instagram. Она отметила, что выпускникам стоит воспринимать данную практику как дополнительный опыт, так как через полгода они приступят к работе в больницах.

В комментариях к эфиру студенты отметили, что данные суммы несоразмерны с риском, которому они подвергаются во время пандемии коронавируса. Ряд пользователей отметили, что в случае заражения полученных средств не хватит даже на лечение. «Здоровье не продается», — написал danzel.beat. «Проблема в риске, а не в деньгах», — уточнил пользователь с ником hap_nas. Другие юзеры в комментариях отправили либо смеющиеся смайлы, либо эмодзи с аплодисментами.

Ранее ректор УГМУ выпустила приказ, по которому студенты шестого курса вместо учебы были отправлены на практику и стали помощниками участковых терапевтов. Сами практиканты отметили, что не понимают причин решения. По их словам, работать самостоятельно им не разрешено, а во время наблюдения за работой медиков они подвергаются опасности заражения новой коронавирусной инфекцией. Позже директор «Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией» Георгий Соболев написал обращение свердловскому прокурору Сергею Охлопкову с просьбой проверить УГМУ на предмет принуждения студентов к бесплатным работам.