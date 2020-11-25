Старшеклассники останутся на дистанционном обучении до конца 2020 года
Старшеклассники останутся на дистанте до конца года — главу Нефтеюганска просят уйти — бизнесмен требует от властей 20 млн рублей — похоронные услуги резко подорожали. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 26 ноября — в обзоре URA.RU:
Продлено дистанционное обучение
- Югорские старшеклассники будут учиться дистанционно до конца года. Постановление об этом подписала глава региона Наталья Комарова.
Мэра Нефтеюганска требуют отправить в отставку
- Общественники Нефтеюганска обратились к депутатам гордумы с предложением отправить в отставку главу города Сергея Дегтярева.
У мэрии Белого Яра пытаются отсудить 20 миллионов рублей
- Югорский предприниматель намерен через Арбитражный суд ХМАО отсудить у администрации поселка Белый Яр около 20 млн рублей из-за расторгнутого контракта.
В Сургуте резко выросла цена на похоронные услуги
- Стоимость похорон в Сургуте в среднем выросла на 25%. Об это сообщили представители отрасли.
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