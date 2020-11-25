25 ноября 2020
24 ноября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 26 ноября. До конца года продлено онлайн-обучение, резко подорожали похороны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, учитель, школа, образование
Старшеклассники останутся на дистанционном обучении до конца 2020 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Старшеклассники останутся на дистанте до конца года — главу Нефтеюганска просят уйти — бизнесмен требует от властей 20 млн рублей — похоронные услуги резко подорожали. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 26 ноября — в обзоре URA.RU:

Продлено дистанционное обучение

Мэра Нефтеюганска требуют отправить в отставку

У мэрии Белого Яра пытаются отсудить 20 миллионов рублей

В Сургуте резко выросла цена на похоронные услуги

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...