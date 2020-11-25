Журналистка из ХМАО стала обладателем премии «ТЭФИ-Регион»

Итоги телеконкурса на этот раз подводили в Калуге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Редактор информационных программ телекомпании «СургутИнформ-ТВ» Мария Лебига стала лауреатом телевизионной премии ТЭФИ-регион в номинации «Лучший ведущий информационной программы». Это URA.RU подтвердила сама журналистка.

«Я так никогда не нервничала, как сегодня. Такого волнения и мандража не было даже, когда я прыгала с парашютом. Это вроде и личная номинация, но я не должна была подвести команду. Спасибо всему коллективу „СургутИнформ-ТВ“ за предоставленную возможность. В другой телекомпании могло бы такого и не быть», — рассказала URA.RU Лебига. Она также отметила, что для СТВ — это уже 15-й по счету бронзовый Орфей.

Финал телевизионного конкурса проходил в Калуге. В 2020 году к участию в «ТЭФИ-регион» было отобрано 459 работ из 130 региональных российских телекомпаний. Лишь 60 из них добрались до заключительного этапа конкурса.

Ранее URA.RU сообщало, что и другие уральские СМИ вышли в финал телевизионного конкурса. Победителей телеакадемики определяют по двум тематическим направлениям «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание».

Мария Лебига неоднократно становилась победителем различных журналистских конкурсов Фото: Мария Лебига