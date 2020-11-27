Женщина просидела в машине скорой помощи полдня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Жительница Челябинской области, у которой компьютерная томография (КТ) показала 40% поражения легких, просидела около 11 часов в машине скорой помощи у районной больницы города Касли, дожидаясь место в стационаре. Спустя три дня после этого случая она умерла. О случившемся рассказала родственница умершей женщины Ирина Зубрицкая.

По ее словам, 10 октября у ее тети резко поднялась температура, и она вызвала врача в первый рабочий день недели, а именно 12-го числа. Терапевт дал направление на КТ. На следующий день женщина отправилась в больницу. «Она приехала в районную больницу г. Касли и сделала КТ около 12:00 часов дня. КТ показала 40% поражения легких, ей сказали, что нужно ложиться в стационар. Весь день она просидела в машине скорой помощи, ожидая, когда будут места в стационаре», — написала Зубрицкая во «ВКонтакте». Она добавила, что ее тетя попала в палату лишь в 11 вечера.

В течение первого дня в стационаре не оказывалась медпомощь. «Врач не приходил и не осматривал, из лекарств медицинская Сестра таблетки парацетамола и таблетки от лихорадки. Тетя стала жаловаться дочери и моей маме, что ее не лечат. Дочь позвонила на горячую линию министерства здравоохранения Челябинской области и оставила жалобу», — написала Зубрицкая. В следующие два дня родственники не могли выйти на связь с пациенткой, но вечером лечащий врач женщины сообщил, что ее не стало.

URA.RU обратилось за уточнением информации к самой Зубрицкой. Однако на момент публикации она не смогла ответить. Также агентство обратилось за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. Ответа не последовало.

Добавлено 11:38:

В минздраве Челябинской области ответили, что по истории пациентки из города Касли будет проведен отдельный разбор, в том числе по действиям врачей. Там отметили, что также будет прослушана история телефонных звонков горячей линии. «Летальные случаи находятся на особо контроле в ведомстве», — заключили в ведомстве.