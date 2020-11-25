Из-за коронавируса в Челябинске меняют работу моргов

В челябинских моргах перенастраивают логистику перемещения тел (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинские морги перекраивают логистику доставки умерших в зависимости от нагрузки персонала. Это необходимо для того, чтобы не переполнять отдельные морги. Об этом сообщил URA.RU источник в сфере ритуальных услуг.

«В Челябинске семь моргов, некоторые из них обслуживают большие территории. Из них всего два работает круглосуточно. Судмедэксперты, которые должны найти причину всех умерших дома, не работают в выходные. К понедельнику им нужно сделать работу за два дня, поэтому морги в спешном порядке вынуждены перекраивать логистику», — заявил URA.RU собеседник.

В переполнении моргов порой невольно виноваты и сами родственники, которые зачастую не могут вовремя забрать тела. Есть случаи, что родные умершего находятся на самоизоляции либо лечатся от коронавирусной инфекции. Из-за этого похороны могут задержаться на несколько дней.

Ранее URA.RU писал о том, что в минздраве загрузку моргов объяснили выросшей нагрузкой в связи пандемией коронавируса. Теперь паталогоанатомам приходится проводить вскрытия по каждому случаю смерти от пневмонии для точной установки причин, тогда как ранее это была лишь часть летальных случаев.