25 ноября 2020

Из-за коронавируса в Челябинске меняют работу моргов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, люди в масках, каталка больничная
В челябинских моргах перенастраивают логистику перемещения тел (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Челябинские морги перекраивают логистику доставки умерших в зависимости от нагрузки персонала. Это необходимо для того, чтобы не переполнять отдельные морги. Об этом сообщил URA.RU источник в сфере ритуальных услуг.

«В Челябинске семь моргов, некоторые из них обслуживают большие территории. Из них всего два работает круглосуточно. Судмедэксперты, которые должны найти причину всех умерших дома, не работают в выходные. К понедельнику им нужно сделать работу за два дня, поэтому морги в спешном порядке вынуждены перекраивать логистику», — заявил URA.RU собеседник.

В переполнении моргов порой невольно виноваты и сами родственники, которые зачастую не могут вовремя забрать тела. Есть случаи, что родные умершего находятся на самоизоляции либо лечатся от коронавирусной инфекции. Из-за этого похороны могут задержаться на несколько дней.

Ранее URA.RU писал о том, что в минздраве загрузку моргов объяснили выросшей нагрузкой в связи пандемией коронавируса. Теперь паталогоанатомам приходится проводить вскрытия по каждому случаю смерти от пневмонии для точной установки причин, тогда как ранее это была лишь часть летальных случаев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...