В ХМАО поймали инспектора ДПС с подложными номерами на автомобиле

Инспектор сургутской ГИБДД оказался злостным нарушителем Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте был пойман инспектор ДПС с подложными государственными номерами на собственном автомобиле. Об этом URA.RU заявил источник, близкий к силовым структурам.

«Гаишник приобрел автомобиль ВАЗ 2114 и на госномерах прежнего владельца накатал около 20 тысяч рублей штрафов. Продавец предъявил претензии. После чего автоинспектор прикрутил другие регистрационные знаки, которые, вообще, подлежали утилизации. На этом и был пойман сотрудниками из отдела собственной безопасности», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что такой проступок может послужить даже причиной для увольнения из органов внутренних дел. Однако пока сотрудник ГИБДД продолжает нести службу.

В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. Ответ на него на момент публикации материала не поступил. Источник URA.RU в сургутской автоинспекции предположил, что ситуацию хотят спустить на тормозах. «Обычно такие случаи оглашаются на разводах для сотрудников, а об этом инциденте до личного состава так ничего и не довели», — рассказал собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД Сургутского района Павел Алексеев вместе с подчиненным подозреваются в распространении наркотиков. Расследованием уголовного дела занимается сургутский следственный комитет.