Два челябинских депутата арестованы по обвинению в мошенничестве

Следствие считает, что на молоке народные избранники незаконно заработали миллионы рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинской области по обвинению в мошенничестве задержаны два депутата из Октябрьского района. Народным избранникам инкриминируют незаконное получение из бюджета области 10 млн рублей, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону.

«Директору и исполнительному директору сельскохозяйственного потребительского кооператива „Октябрьский“ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в 2019 году они представили в региональный минсельхоз фиктивные документы о закупках молока на частных подворьях, чтобы получить субсидию из бюджета», — пояснили URA.RU в ведомстве. На деле же продукция закупалась в других организациях и в меньших объемах. В итоге из областного бюджета обвиняемые незаконно получили более 10 млн рублей.

Возглавляет предприятие депутат Совета Октябрьского района Олег Белоусов, вторым задержанным стал депутат Октябрьского сельского совета Вадим Керелюк. «Оба обвиняемых арестованы, расследование уголовного дела продолжается», — добавили URA.RU в пресс-службе управления СКР. Связаться с обвиняемыми не удалось.