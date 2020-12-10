Аномальные морозы надвигаются на ХМАО

В ХМАО ожидается 30 градусов мороза во вторник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО на следующей неделе ожидается резкое похолодание — до -30 градусов, в течение семи дней будет пасмурно и переменный снег. Соответствующий прогноз озвучили сервисы Gismeteo и «Яндекс.Погода».

«Днем средняя температура воздуха по округу составит от -9 до -11 градусов, однако ночью, в некоторых регионах, опустится до -30 градусов. Давление умеренное, ветра переменных направлений, с порывами до 12 м/с», — прогнозируют синоптики.

В течение семи дней температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от -9 до -14 градусов, будет пасмурно, переменный снег с порывами ветра до 12 м/с. Минимальная температура опустится до 16 градусов мороза. В Сургуте температура днем -9 — -13 градусов с резким похолоданием до -29 во вторник. В Нижневартовске днем от -11 до -16 градусов, также на протяжении семи дней пасмурно и переменный снег, в среду — похолодание до -30 градусов.

Ранее URA.RU писало, что регионы России накроют аномальные морозы. В ХМАО морозы начнутся после 7 декабря.