В работе Google произошел масштабный сбой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сервисы Google были недоступны — Песков высказался по делу Навального — консульства США могут закрыть — власти приняли решение по росту цен на продукты — Жириновского переизбрали на новый срок. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 14 декабря — в обзоре URA.RU:

Власти урегулируют стоимость продуктов

Повышение цен на продукты не связано с падением курса рубля или инфляцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время, стоимость продуктов могут заморозить с 1 января по 1 апреля 2021 года.

Также власти планируют устанавливать лимит на повышение стоимости социально значимых товаров не более чем на 10% в месяц.

Однако, по мнению депутата Госдумы и члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олега Шеина, власти не смогут продлить заморозку цен после 1 апреля 2021 года.

Произошел сбой в работе сервисов Google

В Google произошли масштабные проблемы с работой по всему миру. YouTube и некоторые другие сервисы были недоступны с 14:30 по московскому времени.

В Кремле высказались о расследовании по делу Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал материалы британского издания The Sunday Times, в которых сообщается об отравлении блогера Алексея Навального, словом bullshit.

Представительства США могут закрыть в двух городах

Генконсульства США в Екатеринбурге и во Владивостоке могут быть ликвидированы. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это никак не повлияет на российско-американские отношения.

Вступили в силу новые правила оформления больничных листов

С 14 декабря в России больничный можно будет оформить в электронном виде. Также больничный лист по уходу за ребенком больше не ограничивается по срокам.

Жириновского вновь стал председателем ЛДПР

На съезде партии ЛДПР 14 декабря Владимира Жириновского переизбрали на пост лидера организации. Он будет занимать этот пост еще четыре года.