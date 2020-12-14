Самое важное в России и в мире на 14 декабря. Цены на продукты снизят, введены новые больничные, в работе Google произошел сбой

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Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, почта, интернет, сеть, гугл, google
В работе Google произошел масштабный сбой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сервисы Google были недоступны — Песков высказался по делу Навального — консульства США могут закрыть — власти приняли решение по росту цен на продукты — Жириновского переизбрали на новый срок. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 14 декабря — в обзоре URA.RU:

Власти урегулируют стоимость продуктов

Произошел сбой в работе сервисов Google

В Кремле высказались о расследовании по делу Навального

Представительства США могут закрыть в двух городах

  • Генконсульства США в Екатеринбурге и во Владивостоке могут быть ликвидированы. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это никак не повлияет на российско-американские отношения.

Вступили в силу новые правила оформления больничных листов

  • С 14 декабря в России больничный можно будет оформить в электронном виде. Также больничный лист по уходу за ребенком больше не ограничивается по срокам.

Жириновского вновь стал председателем ЛДПР

  • На съезде партии ЛДПР 14 декабря Владимира Жириновского переизбрали на пост лидера организации. Он будет занимать этот пост еще четыре года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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