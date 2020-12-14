Сервисы Google были недоступны — Песков высказался по делу Навального — консульства США могут закрыть — власти приняли решение по росту цен на продукты — Жириновского переизбрали на новый срок. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 14 декабря — в обзоре URA.RU:
Власти урегулируют стоимость продуктов
- Повышение цен на продукты не связано с падением курса рубля или инфляцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- В то же время, стоимость продуктов могут заморозить с 1 января по 1 апреля 2021 года.
- Также власти планируют устанавливать лимит на повышение стоимости социально значимых товаров не более чем на 10% в месяц.
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Однако, по мнению депутата Госдумы и члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олега Шеина, власти не смогут продлить заморозку цен после 1 апреля 2021 года.
Произошел сбой в работе сервисов Google
- В Google произошли масштабные проблемы с работой по всему миру. YouTube и некоторые другие сервисы были недоступны с 14:30 по московскому времени.
В Кремле высказались о расследовании по делу Навального
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал материалы британского издания The Sunday Times, в которых сообщается об отравлении блогера Алексея Навального, словом bullshit.
Представительства США могут закрыть в двух городах
- Генконсульства США в Екатеринбурге и во Владивостоке могут быть ликвидированы. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это никак не повлияет на российско-американские отношения.
Вступили в силу новые правила оформления больничных листов
- С 14 декабря в России больничный можно будет оформить в электронном виде. Также больничный лист по уходу за ребенком больше не ограничивается по срокам.
Жириновского вновь стал председателем ЛДПР
- На съезде партии ЛДПР 14 декабря Владимира Жириновского переизбрали на пост лидера организации. Он будет занимать этот пост еще четыре года.
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