Стало известно, чем занимался Трамп после победы на выборах президента США

После победы на выборах президента США Дональд Трамп виделся с богатейшими людьми мира в своем поместье в Пампл-Бич. Свои визиты они нанесли с ноября 2024 года после победы Трампа на выборах. Об этом пишет Bloomberg.
«С ноября 2024 года глава американской компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марк Цукерберг, основатель Google Сергей Брин, основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, глава Space X Илон Маск и основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон прибыли в аэропорт Южной Флориды Палм-Бич 25 раз», — пишет издание. Автор материала отмечает, что ранее эти гости навещали Трампа около десяти раз в год. Агентство сообщает, что сейчас поместье Дональда Трампа превратилось в новый «центр власти».
Избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Он принесет присягу у Капитолия и выступит с инаугурационной речью.
Ожидается, что инаугурация Трампа станет одной из самых просматриваемых в истории. Трансляция церемонии начнется в 20:00 по московскому времени и будет доступна в основных социальных сетях — ВК, Rutube и ОК, а также на крупных новостных каналах США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.