Стало известно, чем занимался Трамп после победы на выборах президента США

Bloomberg: шесть из десяти богатейших людей мира посетили поместье Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Богатейшие люди мира прилетали в Палм-Бич, где расположено поместье Трампа
Богатейшие люди мира прилетали в Палм-Бич, где расположено поместье Трампа Фото:
новость из сюжета
Инаугурация Дональда Трампа

После победы на выборах президента США Дональд Трамп виделся с богатейшими людьми мира в своем поместье в Пампл-Бич. Свои визиты они нанесли с ноября 2024 года после победы Трампа на выборах. Об этом пишет Bloomberg.

«С ноября 2024 года глава американской компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марк Цукерберг, основатель Google Сергей Брин, основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, глава Space X Илон Маск и основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон прибыли в аэропорт Южной Флориды Палм-Бич 25 раз», — пишет издание. Автор материала отмечает, что ранее эти гости навещали Трампа около десяти раз в год. Агентство сообщает, что сейчас поместье Дональда Трампа превратилось в новый «центр власти».

Избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Он принесет присягу у Капитолия и выступит с инаугурационной речью.

Ожидается, что инаугурация Трампа станет одной из самых просматриваемых в истории. Трансляция церемонии начнется в 20:00 по московскому времени и будет доступна в основных социальных сетях — ВК, Rutube и ОК, а также на крупных новостных каналах США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После победы на выборах президента США Дональд Трамп виделся с богатейшими людьми мира в своем поместье в Пампл-Бич. Свои визиты они нанесли с ноября 2024 года после победы Трампа на выборах. Об этом пишет Bloomberg. «С ноября 2024 года глава американской компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марк Цукерберг, основатель Google Сергей Брин, основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, глава Space X Илон Маск и основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон прибыли в аэропорт Южной Флориды Палм-Бич 25 раз», — пишет издание. Автор материала отмечает, что ранее эти гости навещали Трампа около десяти раз в год. Агентство сообщает, что сейчас поместье Дональда Трампа превратилось в новый «центр власти». Избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Он принесет присягу у Капитолия и выступит с инаугурационной речью. Ожидается, что инаугурация Трампа станет одной из самых просматриваемых в истории. Трансляция церемонии начнется в 20:00 по московскому времени и будет доступна в основных социальных сетях — ВК, Rutube и ОК, а также на крупных новостных каналах США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...