К магазинам предъявят жесткие требования по качеству продуктов Фото: Илья Московец © URA.RU

В России с 1 января 2021 года начнут действовать новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков. Постановление опубликовал Роспотребнадзор на портале правовой информации.

«Пищевая продукция с истекшим сроком годности должна быть изъята из торгового зала и размещена отдельно от той, что предназначена для реализации потребителю», — уточняется в санитарных правилах.

В новом документе ужесточаются правила продажи к целому ряду продуктов. Например, в магазинах и на рынке запрещается продавать позеленевшие клубни картофеля, нельзя продавать продукты, которые были разморожены, а затем заморожены снова. В ведомстве закрепили уже существующую рекомендацию не продавать арбузы и дыни с надрезами или половинками.

Под запрет попала торговля непотрошеной птицей, за исключением дичи. Нельзя выставлять на продажу утиные и гусиные яйца. Т акже будет запрещено продавать яйца в отделах, где торгуют готовой едой. При продаже сырого молока на прилавке или полке должно быть размещено предупреждение о том, что его необходимо кипятить.

Продавцы отныне обязаны взвешивать на весах продукты только в упаковке. На рынках и ярмарках продукты должны быть укрыты от осадков и прямого солнца. недопустимо, чтобы они лежали на земле или голом полу. Кроме того, все магазины и торговые точки должны быть обеспечены горячим и холодным водоснабжением, а продавцы регулярно проходить медицинский осмотр.