Уволившемуся из администрации Перми вице-мэру нашли замену

Лилия Раевская назначена заместителем главы Перми Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Заместителем главы администрации Перми назначена Лилия Раевская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на официальной странице в Telegram.

«Временно исполняющей обязанности заместителя главы администрации Перми — начальника департамента земельных отношений администрации Перми назначена Лилия Раевская», — информирует пресс-служба. До этого Раевская являлась первым заместителем начальника данного департамента.

Ранее стало известно, что занимавшая эту должность Лариса Ведерникова уволилась по собственному желанию. Ведерникова перешла в краевое правительство, где заняла пост министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности.