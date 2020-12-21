21 декабря 2020
20 декабря 2020
19 декабря 2020

Уволившемуся из администрации Перми вице-мэру нашли замену

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания, лето 2020 г. Пермь, флаги, администрация города перми
Лилия Раевская назначена заместителем главы Перми Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Перестановки в мэрии Перми

Заместителем главы администрации Перми назначена Лилия Раевская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на официальной странице в Telegram.

«Временно исполняющей обязанности заместителя главы администрации Перми — начальника департамента земельных отношений администрации Перми назначена Лилия Раевская», — информирует пресс-служба. До этого Раевская являлась первым заместителем начальника данного департамента.

Ранее стало известно, что занимавшая эту должность Лариса Ведерникова уволилась по собственному желанию. Ведерникова перешла в краевое правительство, где заняла пост министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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